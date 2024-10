La sorpresa per Adele durante un concerto a Las Vegas: tra il pubblico c’è Celine Dion. Lei corre ad abbracciarla – Il video (Di domenica 27 ottobre 2024) Adele a stento riusciva a crederci. durante un suo live al The Colosseum At Caesars Palace in Las Vegas tra il pubblico ha notato Celine Dion. Dopo essersi commossa, l’artista si è avvicinata alla collega per abbracciarla forte ed entrambe a stento riuscivano a trattenere le lacrime. Il momento tra le due sta diventando virale sui social. «La mia persona preferita di tutti i tempi», ha infine dichiarato Adele, dal palco, riferendosi a Celine. October 27, 2024 L'articolo La sorpresa per Adele durante un concerto a Las Vegas: tra il pubblico c’è Celine Dion. Lei corre ad abbracciarla – Il video proviene da Open. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 27 ottobre 2024)a stento riusciva a crederci.un suo live al The Colosseum At Caesars Palace in Lastra ilha notato. Dopo essersi commossa, l’artista si è avvicinata alla collega perforte ed entrambe a stento riuscivano a trattenere le lacrime. Il momento tra le due sta diventando virale sui social. «La mia persona preferita di tutti i tempi», ha infine dichiarato, dal palco, riferendosi a. October 27, 2024 L'articolo Laperuna Las: tra ilc’è. Leiad– Ilproviene da Open.

