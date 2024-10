Lapresse.it - Israele, portavoce polizia: “A Tel Aviv è attentato”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Secondo laisraeliana lo scontro tra un camion e un bus a Telsarebbe un. Lo ha detto Asi Aharoni,dellaisraeliana, precisando che “l’aggressore è stato neutralizzato”. “Siamo sulla scena dell’attacco nella zona di Gillot. Per quanto ne sappiamo, ha detto, un camion, come potete vedere dietro di me, ha colpito l’autobus e circa 40 feriti sono stati evacuati dalla scena con vari gradi di ferite. Lo stiamo trattando come un incidente terroristico. L’identità del terrorista è ancora sconosciuta, a quanto pare si tratta di un arabo-israeliano. Al momento noi, insieme allo Shin Bet (agenzia di sicurezza interna), stiamo cercando di scoprire l’identità e di avere la certezza assoluta”, ha aggiunto.