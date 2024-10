Inter-Juventus, rivivi la moviola: rigori netti su Thuram e su Dumfries, ingenuità di Danilo e di Kalulu (Di domenica 27 ottobre 2024) Inter-Juventus, in scena allo Stadio San Siro di Milano, è il big match della domenica della nona giornata di Serie A. Di seguito gli episodi Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024), in scena allo Stadio San Siro di Milano, è il big match della domenica della nona giornata di Serie A. Di seguito gli episodi

Video Gol Inter-Juventus 4-4 - highlights e sintesi - È arrivato il momento di uno dei giorni più attesi in città, si gioca il Derby d’Italia tra Inter e Juventus a San Siro. La gara si sblocca al 14’ quando Thuram anticipa Danilo in area, che lo colpisce. Guida non ha dubbi: è rigore. Sul dischetto ... (Milanotoday.it)

Yildiz show e record in Inter-Juventus : è nella storia del derby d'Italia - Entra, spacca la partita ed entra nella storia del derby d`Italia: Inter-Juventus resterà una partita indimenticabile per Kenan Yildiz. Il gi... (Calciomercato.com)

La moviola Inter-Juventus, netti i rigori dati ai nerazzurri: perché il mani di Dumfries è ininfluente - La moviola di Inter-Juventus: l’arbitro Guida concede due rigori ai nerazzurri nel primo tempo. Netto il fallo di Danilo su Thuram così come quello di Kalulu su Dumfries, decisione corretta del ... (fanpage.it)

Inter-Juventus, segna Zielinski su rigore. La moviola del contatto Danilo-Thuram - Dopo il gol grande esultanza dello stadio Meazza. La moviola del rigore? C'è stato un contatto tra Danilo e Thuram, il giocatore juventino compie fallo, ci sono pochi dubbi, l'arbitro ha fatto bene a ... (areanapoli.it)

Rigore di Danilo su Thuram in Inter-Juventus: cosa è successo - Inter-Juventus cambia al 14': Danilo stende Thuram in area di rigore, Guida assegna il penalty e i nerazzurri passano in vantaggio con Zielinski, freddo dagli 11 metri e a segno per la prima volta con ... (corriere.it)

