Inchiesta dati rubati anche Ignazio La Russa e il figlio Geronimo nel mirino degli spioni I pm milanesi | Pericolo per la democrazia

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ci sonole più alte cariche dello Stato tra le persone finite neldel gruppo disgominato nei giorni scorsi dalla procura di Milano. Dagli atti dell’antimafia milanese spunta un’intercettazione del maggio 2023 in cui Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano e iscritto al registroindagati, chiede ai suoi di preparargli un report sul presidente del SenatoLa. «Diciotto luglio, esatto. Abita in via», dice Pazzali nella telefonata intercettata. A essere coinvolto èLadella seconda carica dello Stato: «E mettiun altro se c’è Come si chiama l’altro? Eh», dice ancora Pazzali. L’intercettazione su Mattarella Tra le persone sorvegliate da Pazzali, il super poliziotto Carmine Gallo e gli altri presuntici potrebbe essereSergio Mattarella.