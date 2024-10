Secoloditalia.it - Il fiuto di De Benedetti: “Rifiutai di diventare socio di Steve Jobs, pareva solo un capellone”

(Di domenica 27 ottobre 2024) “un’offerta del giovane, se avessi accettato oggi sarei trilionario”. Lo ha rivelato in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ l’imprenditore Carlo De Bendetti. “Era il 1978 – ha affermato – arrivo al centro ricerche Olivetti. Elserino Piol mi propone di visitare un garage dove due capelloni con i jeans sdruciti stanno lavorando a un minicomputer: eranoe Wozniak.mi propone di prendere il 20% della loro azienda, per 20 milioni di dollari”. Denel garage di: “Piol, ma dove m’hai portato?” In realtà, l’ingegnere che ha 90 anni, ricorda una cifra esagerata. Nello specifico, sarebbe stato Wozniak a proporre all’imprenditore torinese di acquistare il 20% della Apple per “appena” 200 mila dollari (che cinquant’anni fa erano comunque una cifra importante).