Il 705% dei bambini e dei ragazzi tra i 3 e 19 anni non è mai andato in biblioteca nel 2023

Il 70,5% dei bambini e dei ragazzi tra i 3 e 19 anni non è mai andato in biblioteca nel 2023 (Di domenica 27 ottobre 2024) La povertà educativa è in crescita in Italia: il 70,5% dei bambini e dei ragazzi tra i 3 e 19 anni che non è mai andato in biblioteca nel 2023; il 39,2% non ha praticato sport nel corso dell’anno. Allarme anche per il dato che registra come il 14% dei minori in Italia viva in condizioni di assoluta povertà, da tutti i punti di vista. È quanto emerge dai dati Istat presentati alla ventiquattresima edizione delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, il tradizionale appuntamento di Aiccon- Centro Studi dell’Università di Bologna. Laprimapagina.it - Il 70,5% dei bambini e dei ragazzi tra i 3 e 19 anni non è mai andato in biblioteca nel 2023 Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La povertà educativa è in crescita in Italia: il 70,5% deie deitra i 3 e 19che non è maiinnel; il 39,2% non ha praticato sport nel corso dell’anno. Allarme anche per il dato che registra come il 14% dei minori in Italia viva in condizioni di assoluta povertà, da tutti i punti di vista. È quanto emerge dai dati Istat presentati alla ventiquattresima edizione delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, il tradizionale appuntamento di Aiccon- Centro Studi dell’Università di Bologna.

