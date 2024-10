Quotidiano.net - Idf, attaccata ex scuola Salah al Din a Gaza city

(Di domenica 27 ottobre 2024) Poco fa, sotto la direzione dell'Idf e dell'intelligence, l'aeronautica israeliana ha condotto "un attacco preciso sui terroristi che stavano operando all'interno di un centro di comando e controllo che era incorporato in un complesso che in precedenza fungeva daal-Din a". Lo ha annunciato l'Idf in un post su Telegram. "Il centro di comando e controllo è stato utilizzato dai terroristi di Hamas per pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro le truppe dell'Idf e lo Stato di Israele", dice l'Idf."Prima dell'attacco, sono state adottate numerose misure per mitigare il rischio di coinvolgere civili".