Highlights e gol Chelsea-Newcastle 2-1, Premier League 2024/2025 (VIDEO) (Di domenica 27 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Chelsea-Newcastle, sfida valevole per la nona giornata di Premier League 2024/2025. Torna al successo in campionato la squadra di Enzo Maresca, con un Cole Palmer ancora decisivo con la rete della vittoria all'inizio della ripresa. Nel primo tempo in gol anche Jackson, mentre il momentaneo pareggio ospite era stato firmato da Isak.

