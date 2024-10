.com - Fiorentina straripante: Roma travolta (5-1). Con doppietta di Kean. E standing ovation per un devastante Bove. Pagelle

(Di domenica 27 ottobre 2024) E' diventata una squadra capace e rapace, la. Travolge la(5-1 sontuoso, Juric a rischio, torna De Rossi?) e vola in classifica, lassù: subito dietro a Napoli, Inter e Juve, dove non aveva mai osato negli ultimi anni.dimostra di essere il centravanti spietato che mancava: i suoi gol mettono il sigillo su una squadra spavalda e, novità assoluta, fulminea nelle ripartenze. Con un centrocampo sontuoso: dove non soloha fatto una gran partita, mettendo non solo il piede nelle azioni di tutti e tre i gol del primo tempo, ma ha voluto mettere il sigillo sulla quarta rete L'articolo(5-1). Condi. Eper unproviene da Firenze Post.