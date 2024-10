Fiorentina, Kean on fire: solo Retegui meglio di lui negli ultimi due mesi (Di domenica 27 ottobre 2024) L`inizio di stagione di Moise Kean con la maglia della Fiorentina racconta di un giocatore in grandissimo spolvero. Atteggiamenti da leader Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024) L`inizio di stagione di Moisecon la maglia dellaracconta di un giocatore in grandissimo spolvero. Atteggiamenti da leader

DIRETTA / Fiorentina-Roma 3-1 - Kean ancora a segno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 21:35 Primo tempo sensazionale della Fiorentina, che va negli spogliatoi col doppio vantaggio. Sugli scudi Kean e Bove. Roma per ora in bambola e tenuta a galla da una giocata di Konè. A tra poco per il ... (Firenzetoday.it)

Fiorentina-Roma 3-1 al 45' : decide la doppietta di Kean - due cambi per Juric dopo mezz'ora - IL TABELLINO Fiorentina-Roma 3-1 MARCATORI: 9` Kean (F)., 17` Beltran (F), 39` Kone (R), 41` Kean (F). FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, C... (Calciomercato.com)

Fiorentina-Roma, orario e dove vederla: le formazioni ufficiali. Koné in panchina, Dybala con Pellegrini. C'è Kean per la viola - La vittoria in casa con la Dinamo Kiev era fondamentale per il cammino europeo, ma la Roma deve tornare a vincere anche in Serie A. Questa sera allo ... (msn.com)

Kean la sblocca contro la Roma, ecco le immagini del gol! – VIDEO - Moise Kean porta in vantaggio la Fiorentina contro la Roma al 9’ con un bel gol al termine di un’azione corale Kean gol Roma — La Fiorentina sblocca subito la sfida contro la Roma. Arriva la rete del ... (generationsport.it)

LIVE FV, FIORENTINA-ROMA 1-0: LA SBLOCCA SUBITO KEAN! - 9' - Azione fantastica della Fiorentina che nasce da un passaggio sbagliato di Dodo. Il pallone arriva a Bove che verticalizza per Kean, tacco dell'attaccante per Beltran che gli rende palla al limite ... (firenzeviola.it)

FIORENTINA-ROMA, Viola (quasi) perfetta: 3-1 al 45' - Un primo tempo praticamente perfetto della Fiorentina che chiude in vantaggio 3-1 dopo 45 minuti contro la Roma in un Artemio Franchi vestito a festa. Kean gioca una partita mostruosa dopo aver ... (firenzeviola.it)