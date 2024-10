Domenica In: cosa aspettarsi dalla settima puntata del 27 ottobre 2024 con Mara Venier (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attesa è finita. Domenica In torna con un nuovo appuntamento, entusiasmando i telespettatori con la sua settima puntata della stagione 2024-2025, in onda oggi, 27 ottobre, su Rai 1 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La conduttrice Mara Venier, affettuosamente soprannominata “la zia” dagli italiani, guida il programma per la sedicesima volta, consolidando il suo legame con il pubblico. In questo articolo esploreremo le anticipazioni di questo atteso episodio, che promette un mix di attualità, intrattenimento e momenti emozionanti. Domenica In: un appuntamento imperdibile Ogni Domenica, gli spettatori si sintonizzano su Rai 1 dalle 14.00 alle 17.10 per seguire Domenica In, un programma che da anni arricchisce il pomeriggio degli italiani. Gaeta.it - Domenica In: cosa aspettarsi dalla settima puntata del 27 ottobre 2024 con Mara Venier Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attesa è finita.In torna con un nuovo appuntamento, entusiasmando i telespettatori con la suadella stagione-2025, in onda oggi, 27, su Rai 1 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La conduttrice, affettuosamente soprannominata “la zia” dagli italiani, guida il programma per la sedicesima volta, consolidando il suo legame con il pubblico. In questo articolo esploreremo le anticipazioni di questo atteso episodio, che promette un mix di attualità, intrattenimento e momenti emozionanti.In: un appuntamento imperdibile Ogni, gli spettatori si sintonizzano su Rai 1 dalle 14.00 alle 17.10 per seguireIn, un programma che da anni arricchisce il pomeriggio degli italiani.

