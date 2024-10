DIRETTA / Fiorentina-Roma, segui il live di Firenzetoday (Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 20:35 Juric risponde con un 3-4-2-1 con Mancini, Ndicka e Hermoso davanti a Svilar. Pisilli dal 1’ in mediana al fianco di Cristante, con Celik e Angelino sulle fasce. Sulla trequarti Dybala e Pellegrini, alle spalle di Dovbyk.20:32 Fiorentina che Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Roma, segui il live di Firenzetoday Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:35 Juric risponde con un 3-4-2-1 con Mancini, Ndicka e Hermoso davanti a Svilar. Pisilli dal 1’ in mediana al fianco di Cristante, con Celik e Angelino sulle fasce. Sulla trequarti Dybala e Pellegrini, alle spalle di Dovbyk.20:32che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DIRETTA Serie A - Fiorentina-Roma | Le formazioni ufficiali LIVE - Si chiude la domenica della nona giornata del campionato di Serie A con il match serale tra la Fiorentina e la Roma Dopo l’attesissimo Derby d’Italia tra l’Inter campione d’Italia in carica di Simone Inzaghi e la Juventus di Thiago Motta, oltre ... (Calciomercato.it)

DIRETTA Serie A - Fiorentina-Roma | Segui la cronaca LIVE - Si chiude la domenica della nona giornata del campionato di Serie A con il match serale tra la Fiorentina e la Roma Dopo l’attesissimo Derby d’Italia tra l’Inter campione d’Italia in carica di Simone Inzaghi e la Juventus di Thiago Motta, oltre ... (Calciomercato.it)

Fiorentina-Roma diretta Serie A: segui LIVE la partita di oggi - La Fiorentina per continuare il suo periodo positivo, la Roma per dare e darsi certezze: chiude la nona giornata di Serie A la sfida del Franchi tra la squadra di Palladino e quella di Juric. Dal pre ... (corrieredellosport.it)

DIRETTA Serie A, Fiorentina-Roma | Segui la cronaca LIVE - Si chiude la domenica della nona giornata del campionato di Serie A con il match serale tra la Fiorentina e la Roma Dopo l’attesissimo Derby d’Italia tra l’Inter campione d’Italia in carica di Simone ... (calciomercato.it)

DIRETTA / Fiorentina-Roma, segui il live di Firenzetoday - 20:30 Gentili lettori di Firenzetoday buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Roma, gara valida per la nona giornata di Serie A. (firenzetoday.it)

Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Juric lancia Hermoso in difesa, avanza Angelino a centrocampo e in mediana preferisce Pisilli a Konè. Solito tridente in attacco. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del ... (sport.sky.it)