Ilgiorno.it - "Diciamo basta al circo con gli animali"

(Di domenica 27 ottobre 2024) La Lega Italiana Difesae Ambiente si schiera contro ilcon. Sfidando la pioggia ieri gli attivisti, con addosso pettorine e tenendo in mano bandiere e striscioni del sodalizio, si sono presentati a Lodi in via Antonio Taramelli per dire no agli spettacoli delappena arrivato. "La nostra è una manifestazione contro lo sfruttamento deglidel, che portiamo avanti per dire sì agli spettacoli ma solo con artisti – hanno ribadito i manifestanti sfilando per la città – Non riteniamo educativo portare i bambini a vedere questi eventi che utilizzano ancheper fare spettacolo. Fermiamo il". Il tendone è stato montato qualche giorno fa e, appena l’ha saputo, la Leidaa si è mossa.