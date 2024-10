Del Piero: «DNA della Juventus emerso chiaramente. Un valore!» (Di domenica 27 ottobre 2024) Alessandro Del Piero si è espresso nel post-partita di Inter-Juventus. Il match della nona giornata di Serie A si è concluso con il punteggio di 4-4. IL RAGIONAMENTO – Così Alessandro Del Piero a Sky Sport al termine di Inter-Juventus: «Inter ha un grande rammarico. Ha avuto tante opportunità per segnare il 5-2. Di Gregorio ha fatto il supereroe, varie volte il pallone è finito a fil di palo. La Juventus ha avuto carattere, non si è abbattuta nonostante i due gol di svantaggio. C’è stata grinta, c’è stato carattere e c’è stata la qualità per segnare i due gol finali. Conceicao è stato secondo me il migliore in campo. Nel DNA dei bianconeri vi è il fatto che fino all’ultimo secondo non sia mai perso nulla». Inter-news.it - Del Piero: «DNA della Juventus emerso chiaramente. Un valore!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Alessandro Delsi è espresso nel post-partita di Inter-. Il matchnona giornata di Serie A si è concluso con il punteggio di 4-4. IL RAGIONAMENTO – Così Alessandro Dela Sky Sport al termine di Inter-: «Inter ha un grande rammarico. Ha avuto tante opportunità per segnare il 5-2. Di Gregorio ha fatto il supereroe, varie volte il pallone è finito a fil di palo. Laha avuto carattere, non si è abbattuta nonostante i due gol di svantaggio. C’è stata grinta, c’è stato carattere e c’è stata la qualità per segnare i due gol finali. Conceicao è stato secondo me il migliore in campo. Nel DNA dei bianconeri vi è il fatto che fino all’ultimo secondo non sia mai perso nulla».

