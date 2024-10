Gaeta.it - Daniele Bartocci vince il Premio Sportivo Internazionale Pietro Mennea per il suo saggio su Julio Velasco

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilsi riconferma come un faro per la celebrazione dei valori etici e morali dello sport. Questa edizione premia, giovane giornalista marchigiano, per il suodedicato all’avvio della carriera diin Italia. La manifestazione si svolgerà il 16 novembre presso il Museo e Biblioteca del Calcio Andrea Fortunato a Santa Maria di Castellabate, un evento che unisce la cultura sportiva a importanti temi come il riscatto e la resilienza. Ile i suoi valori Istituito dalla Fondazione Fioravante Polito, ilè un riconoscimento di grande prestigio, che si distingue per il suo focus sulla promozione dei valori fondamentali dello sport.