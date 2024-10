Criminalità giovanile a Nisida e Poggioreale il film di Cerbone su carcere e prevenzione

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Quando hai commesso il primo reato, non hai avuto paura delo di morire?”. “No, né la prigione né la morte sono peggio della vita che facevo prima”. Domanda e risposta sono tra quelle emerse durante il laboratorio “Nati – pregiudicati” che il regista Stefanoha svolto nell’istituto penale per i minorenni di. Risposte, quelle dei giovani detenuti, che sono lo specchio del disagioche spesso si trasforma in devianza e sfocia purtroppo in tragedie, come quella che ha portato all’uccisione del 15enne Emanuele Tafuto, colpito a morte da un proiettile alla schiena nella zona di piazza Mercato. Parte da qui il progetto di, imprenditore e cineasta originario di Secondigliano, che torna a parlare di detenzione econ il suo“Nati pre-giudicati”.