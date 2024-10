Romadailynews.it - Cina: rappresentazione del dramma “Alba” di Cao Yu a Tianjin (1)

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ott – (Xinhua) – Persone assistono alclassico cinese “” in una strada commerciale a, nel nord della, il 26 ottobre 2024. Ilclassico cinese “”, scritto dal rinomatoturgo Cao Yu (1910-1996), e’ basato su storie avvenute presso l’ex Hotel Huizhong, uno degli importanti edifici storici di. IlNorth Performance Arts Group e ilPeople’s Art Theater metteranno in scena drammi classici come “” nell’ex Hotel Huizhong, che ora e’ un punto di riferimento in una delle principali strade commerciali di, ogni sabato e durante le festivita’, per mostrare il fascino della storica citta’. (Xin) Agenzia Xinhua