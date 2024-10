Cina: girovagare nel mare di opportunita’ della 136esima Fiera di Canton (Di domenica 27 ottobre 2024) Guangzhou, 27 ott – (Xinhua) – Cosa cercano gli acquirenti stranieri alla 136esima Fiera di Canton? Cosa li spinge a percorrere piu’ di 10.000 passi al giorno tra i vivaci padiglioni espositivi? Unitevi a Sunny Zhou di Xinhua per immergervi nel mare di opportunita’ che questo evento ha da offrire. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: girovagare nel mare di opportunita’ della 136esima Fiera di Canton Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Guangzhou, 27 ott – (Xinhua) – Cosa cercano gli acquirenti stranieri alladi? Cosa li spinge a percorrere piu’ di 10.000 passi al giorno tra i vivaci padiglioni espositivi? Unitevi a Sunny Zhou di Xinhua per immergervi neldiche questo evento ha da offrire. Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina: opportunità per il settore ittico grazie alla domanda di pesce vivo - Cina: opportunità per il settore ittico grazie alla domanda di pesce vivo – La Cina continua a essere un mercato chiave per le aziende di tutto il mondo del settore ittico, con una nuova ... (informazione.it)

Investire in Cina: Opportunità o Trappola? - Panoramica Mercato di Matteo Bernardi riguardo: . Leggi la Panoramica di Mercato di Matteo Bernardi su Investing.com. (it.investing.com)

La Cina resta un'ottima opportunità per il made in Italy: Mario Boselli (Iccf) spiega come muoversi - Nonostante questi risultati positivi registrati all'inizio dell'anno, la Cina si confronta con pressioni deflazionistiche, che potrebbero limitare il consumo interno e le opportunità di investimento e ... (fashionunited.it)

Italia-Cina: Yuze, grande complementarieta', opportunita' per le imprese - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 ott - Tra Italia e Cina "c'e' grande complementarieta ... la sanita' e la cultura e questo dara' grandi opportunita' alle aziende italiane". (borsaitaliana.it)