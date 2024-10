Oasport.it - Christian Horner valuta la prestazione di Perez: “Una grande delusione, ma in gara darà il massimo”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Non si è sottrattoa rispondere alle domande dei media, presenti a Città del Messico nel week end del GP in territorio centroamericano. Il padrone di casa, Sergio, ha vissuto una giornata da incubo e nelle qualifiche non è stato in grado di superare il primo taglio della Q1, per definire lo schieramento di partenza di domenica, classificandosi 18°. Nella sua analisiha cercato di mantenersi abbastanza neutro, prima parlando di Max Verstappen, eccezionale secondo alle spalle del poleman, Carlos Sainz (Ferrari), e mettendosi soprattutto dietro il suo rivale diretto per il campionato, il britannico Lando Norris (McLaren). “Penso che abbia fatto un ottimo lavoro“, ha esorditoa Viaplay a proposito delladi Max.