Ilrestodelcarlino.it - ‘Chi cerca trova’: nel mercato in Paese tra oggetti e curiosità

(Di domenica 27 ottobre 2024) Chitrova, in, artigianato estica nel borgo di Riccione con la mostra. Ogni seconda domenica del mese fino all’8 giugno, dalle 7 alle 18, piazza Matteotti, parte di corso Fratelli Cervi e di piazza Unità si animeranno con bancarelle etra cui curiosare per scovare pezzi unici e particolari. Il prossimo appuntamento con la mostraè in programma domenica 10 novembre. In occasione di ‘Natale a Riccione’, sono previste due edizioni speciali l’8 e il 22 dicembre.