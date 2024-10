Capodanno a New York: un’esperienza magica con Kibo, tra luci e tradizioni (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Scoprire New York durante il periodo natalizio è un’esperienza senza eguali, una vera e propria immersione in una città che si trasforma in un paesaggio da film. Kibo, tour operator specializzato in esperienze indimenticabili, offre un pacchetto esclusivo per festeggiare l’arrivo del 2025 nel cuore pulsante di Manhattan, tra le celebri celebrazioni di Times Square e le magiche atmosfere di Rockefeller Center. New York a natale e Capodanno: la magia della grande mela Durante le festività natalizie, New York si veste a festa, diventando una vera e propria cartolina animata, illuminata da migliaia di luci scintillanti. La città, celebre per i suoi festeggiamenti, richiama visitatori da ogni angolo del mondo, desiderosi di vivere un’esperienza che solo la Grande Mela può offrire. Gaeta.it - Capodanno a New York: un’esperienza magica con Kibo, tra luci e tradizioni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Scoprire Newdurante il periodo natalizio èsenza eguali, una vera e propria immersione in una città che si trasforma in un paesaggio da film., tour operator specializzato in esperienze indimenticabili, offre un pacchetto esclusivo per festeggiare l’arrivo del 2025 nel cuore pulsante di Manhattan, tra le celebri celebrazioni di Times Square e le magiche atmosfere di Rockefeller Center. Newa natale e: la magia della grande mela Durante le festività natalizie, Newsi veste a festa, diventando una vera e propria cartolina animata, illuminata da migliaia discintillanti. La città, celebre per i suoi festeggiamenti, richiama visitatori da ogni angolo del mondo, desiderosi di vivereche solo la Grande Mela può offrire.

