Bene Capossela e Coma_Cose No Capo Plaza ni Damiano Che dramma Benji&Fede Le recensioni delle nuove uscite della settimana

(Di domenica 27 ottobre 2024)ticamente ricca di. Non c’è abbastanza spazio per questale colossale quantità di musica. Ed è un peccato, perché a rimetterci le penne poi sono sempre quelli più bravi, quelli che non ammiccano al mercato, quelli che badano a distendere la propria arte con rispetto e onestà. Detto ciò: Vinicioincanta con un disco di Natale che è una gioia per le orecchie. Torna La Rappresentante di Lista con un album dalle sonoritàed intriganti, un po’ come quelle dei Fask, che raccontano la vita in maniera così netta e pulita. Ottimi i dischi di Olly, di Lele Blade, di Generic Animal e di Sapobully. Una nota di merito in più per la grandezza del disco di Massaroni Pianoforti. Il disco di Benji&Fede invece non è brutto, è proprio una sconfitta collettiva.