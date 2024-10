Basket serie C Interregionale. Baskérs, continua la marcia in vetta (Di domenica 27 ottobre 2024) Non si ferma il rapido cammino dei Baskérs Forlimpopoli, che inanellano la quarta vittoria consecutiva battendo sul proprio parquet con un significativo 78-58 (29-15; 38-29; 55-45) la Bartoli Fossombrone e mantenendo così, ovviamente, la vetta della classifica. Pur privi di Lorenzo Brighi, i forlimpopolesi partono forte sin da subito, trascinati da una serie di bombe di Fin che valgono il doppiaggio sul 26-13 dell’8’. Pian piano, Fossombrone riesce a limare il divario grazie in particolare a un buon Pagliaro, per poi vedere arrivare il punteggio fino sul 45-41 del 27’, ma la sfuriata di Gabriele Rossi permette ai ragazzi di coach Tumidei di rimanere a distanza. Nell’ultimo quarto, i Baskérs affondano il colpo: sotto le plance i fratelli Bracci fanno il vuoto, propiziando il decisivo parziale che vale la conferma in vetta alla classifica. Chemifarma Baskérs: Bocchini, Brighi A. Sport.quotidiano.net - Basket serie C Interregionale. Baskérs, continua la marcia in vetta Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Non si ferma il rapido cammino deiForlimpopoli, che inanellano la quarta vittoria consecutiva battendo sul proprio parquet con un significativo 78-58 (29-15; 38-29; 55-45) la Bartoli Fossombrone e mantenendo così, ovviamente, ladella classifica. Pur privi di Lorenzo Brighi, i forlimpopolesi partono forte sin da subito, trascinati da unadi bombe di Fin che valgono il doppiaggio sul 26-13 dell’8’. Pian piano, Fossombrone riesce a limare il divario grazie in particolare a un buon Pagliaro, per poi vedere arrivare il punteggio fino sul 45-41 del 27’, ma la sfuriata di Gabriele Rossi permette ai ragazzi di coach Tumidei di rimanere a distanza. Nell’ultimo quarto, iaffondano il colpo: sotto le plance i fratelli Bracci fanno il vuoto, propiziando il decisivo parziale che vale la conferma inalla classifica. Chemifarma: Bocchini, Brighi A.

