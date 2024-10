Bagnaia vince sul bagnato in Thailandia davanti a Martin: Pecco a -17 (Di domenica 27 ottobre 2024) Pecco Bagnaia oggi, domenica 17 ottobre, vince il Gran Premio della Thailandia, conquista una grande vittoria sul bagnato e tiene vivo il sogno del terzo titolo mondiale consecutivo in MotoGp.Un successo importantissimo per il chivassese che ha terminato la gara sul tracciato di Buriram, su Today.it - Bagnaia vince sul bagnato in Thailandia davanti a Martin: Pecco a -17 Leggi tutta la notizia su Today.it (Di domenica 27 ottobre 2024)oggi, domenica 17 ottobre,il Gran Premio della, conquista una grande vittoria sule tiene vivo il sogno del terzo titolo mondiale consecutivo in MotoGp.Un successo importantissimo per il chivassese che ha terminato la gara sul tracciato di Buriram, su

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGp Thailandia: Bagnaia vince su Martin e va a -17. Caduto Marquez - AGI - Sul bagnato del circuito di Buriram, in Thailandia, Francesco Bagnaia tira fuori una gara pressoché perfetta e centra un bel successo nel terzultimo appuntamento della stagione di MotoGp. Nonost ... (msn.com)

MotoGP Thailandia 2024 - risultato gara: vince Bagnaia. Classifica e calendario - Su pista bagnata è stato il Campione in carica a mettere tutti in riga a Buriram, andando a vincere la gara con grande supremazia, sul rivale al titolo Jorge Martin. Terzo gradino del podio per Acosta ... (insella.it)

MotoGP in Thailandia, trionfo di Bagnaia: l'ultimo giro con Meda e Sanchini. VIDEO - Passerella trionfale per Pecco Bagnaia sul bagnato di Buriram: il campione della Ducati (stra)vince la gara lunga in Thailandia davanti a Martin e accorcia a -17 nel Mondiale dallo spagnolo, leader de ... (sport.sky.it)

MotoGp, Gp Thailandia: vince Bagnaia davanti a Martin - Francesco 'Pecco' Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Thailandia valido per il Mondiale della MotoGp. Sul circuito di Buriram, su pista bagnata per la pioggia, ... (lapresse.it)