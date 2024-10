“Avrei potuto perdere mia figlia, due mesi in terapia intensiva vedi di tutto”: Sonia Bruganelli crolla in lacrime a “Ballando con le stelle” (Di domenica 27 ottobre 2024) A “Ballando con le stelle” Sonia Bruganelli ricorda la malattia e la sofferenza della figlia Silvia Bonolis, oggi 21 anni, nata con una cardiopatia che ha reso necessaria un’operazione appena la bambina è venuta alla luce. Un’esperienza che ha profondamente segnato la famiglia intera, e che nella puntata in onda il 26 ottobre su Rai 1 l’imprenditrice ripercorre non senza emozione. Il filmato trasmesso prima della sua esibizione con Carlo Aloia mostra Sonia Bruganelli in sala prove aprirsi su quel che la musica scelta per la performance le smuove: “Questa settimana è stata emotivamente faticosa” spiega. “È una canzone che associo a un periodo di rabbia. Purtroppo a 27 anni ho vissuto il dolore più grande in un momento in cui Avrei dovuto vivere la gioia più grande”. Ilfattoquotidiano.it - “Avrei potuto perdere mia figlia, due mesi in terapia intensiva vedi di tutto”: Sonia Bruganelli crolla in lacrime a “Ballando con le stelle” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) A “con lericorda la malattia e la sofferenza dellaSilvia Bonolis, oggi 21 anni, nata con una cardiopatia che ha reso necessaria un’operazione appena la bambina è venuta alla luce. Un’esperienza che ha profondamente segnato la famiglia intera, e che nella puntata in onda il 26 ottobre su Rai 1 l’imprenditrice ripercorre non senza emozione. Il filmato trasmesso prima della sua esibizione con Carlo Aloia mostrain sala prove aprirsi su quel che la musica scelta per la performance le smuove: “Questa settimana è stata emotivamente faticosa” spiega. “È una canzone che associo a un periodo di rabbia. Purtroppo a 27 anni ho vissuto il dolore più grande in un momento in cuidovuto vivere la gioia più grande”.

avrei potuto perdere mia

