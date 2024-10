’Auto Europa 2025’ per design e qualità (Di domenica 27 ottobre 2024) Il nuovo Duster è stato eletto ’Auto Europa 2025’, il premio attribuito dai giornalisti che compongono l’UIGA (Unione Italiana Giornalisti Automotive) all’Auto più significativa della produzione europea sulla base dei requisiti di innovazione, design, qualità ed economia di esercizio. Nella nuova gamma l’Auto più ecumenica è il Duster full hybrid 140, guidabile anche dai neopatentati, elemento che lo elegge a potenziale unica auto da famiglia. Dotato di un powertrain che abbina un motore termico da 94 cv a due elettrici, eroga 140 cavalli ed è dotato di serie di cambio automatico, elemento che eleva comfort e facilità di guida. Su questo piano Dacia fa un netto passo avanti rispetto al passato. Il prezzo è 27.900 euro. Il consumo dichiarato è di 5,5 litri per 100 km, una percorrenza media che arriva a oltre 18 km con un litro. f.f. Quotidiano.net - ’Auto Europa 2025’ per design e qualità Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Il nuovo Duster è stato eletto, il premio attribuito dai giornalisti che compongono l’UIGA (Unione Italiana Giornalisti Automotive) allpiù significativa della produzione europea sulla base dei requisiti di innovazione,ed economia di esercizio. Nella nuova gamma lpiù ecumenica è il Duster full hybrid 140, guidabile anche dai neopatentati, elemento che lo elegge a potenziale unica auto da famiglia. Dotato di un powertrain che abbina un motore termico da 94 cv a due elettrici, eroga 140 cavalli ed è dotato di serie di cambio automatico, elemento che eleva comfort e facilità di guida. Su questo piano Dacia fa un netto passo avanti rispetto al passato. Il prezzo è 27.900 euro. Il consumo dichiarato è di 5,5 litri per 100 km, una percorrenza media che arriva a oltre 18 km con un litro. f.f.

