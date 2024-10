Liberoquotidiano.it - Attenzione, restano 4 giorni per aderire al concordato biennale: Fisco, cosa c'è da sapere

(Di domenica 27 ottobre 2024) Conto alla rovescia per ilpreventivo, misura varata dal governo per far emergere risorse da impiegare nella riduzione delle tasse. Ancora pochidunque e tutti i lavoratori autonomi e i forfettari dovranno decidere seo meno alfiscale con il quale faranno un patto con l'amministrazione fiscale per le tasse dei prossimi 2 anni. La scadenza è fissata a giovedì prossimo 31 ottobre quando la Sogei fornirà nel cassetto fiscale i costi dell'adesione al ravvedimento collegato con il. Al momento, ha dichiarato neiscorsi il viceministro Maurizio Leo, «è impossibile differire il termine dell'adesione». Ma c'è ancora chi spera come chiesto a gran voce da quattro sindacati dei commercialisti (Anc, Andoc, Fiddoc, Unico).