Gaeta.it - Arrestato a Napoli un membro della banda di rapinatori di Rolex, legato al boss di Quartieri Spagnoli

(Di domenica 27 ottobre 2024) Giuseppe Saltalamacchia, cugino del notoEduardo Saltalamacchia, è statodopo essere stato ricercato con un mandato di arresto europeo. Questo arresto evidenzia ancora una volta l'attività criminale che coinvolge bande diprovenienti dai, un'area con una lunga storia di crimine organizzato. Le forze dell'ordine sono sulle tracce di questi gruppi, che si spostano in tutta Italia e in Europa per colpire le vittime preferite: proprietari di orologi di lusso, in particolare i. L'arresto di Giuseppe Saltalamacchia Negli ultimi giorni, la Squadra Mobile diha intensificato le indagini su diverse bande diche operano in trasferta. Ieri pomeriggio, grazie alla collaborazione tra la polizia italiana e le autorità spagnole, è stato possibile rintracciare Giuseppe Saltalamacchia.