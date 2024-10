Amadeus ad Amici 24: l’ingresso in studio e le parole di Maria De Filippi | Video Witty Tv (Di domenica 27 ottobre 2024) Amadeus è approdato ad Amici 24 come giudice della gara canto. Ecco l’ingresso in studio e le parole di Maria De Filippi che lo ha ringraziato per aver accolto ex allievi del talent a Sanremo. La conduttrice ha poi parlato anche del programma che Amadeus conduce su Nove. Video Witty Tv Superguidatv.it - Amadeus ad Amici 24: l’ingresso in studio e le parole di Maria De Filippi | Video Witty Tv Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di domenica 27 ottobre 2024)è approdato ad24 come giudice della gara canto. Eccoine lediDeche lo ha ringraziato per aver accolto ex allievi del talent a Sanremo. La conduttrice ha poi parlato anche del programma checonduce su Nove.Tv

