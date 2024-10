Anticipazionitv.it - Alessandro Zarino fa nuove rivelazioni sul passato con Shaila Gatta: le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne

(Di domenica 27 ottobre 2024)ha rivelato dettagli inaspettati sulla fine della sua relazione con(attuale concorrente del Grande Fratello) durante la trasmissione radiofonica Non Succederà Più, condotta da Giada De Miceli su Radio Radio. L’ex protagonista diha raccontato che il legame si è chiuso in modo inatteso, con un messaggio dopo un anno e mezzo insieme.ha spiegato come la fama e l’attenzione del pubblico sulle sue relazioni abbiano creato confusione e tensioni. Ha anche ribadito che, nonostante alcune affermazioni, “non c’è stato mai nulla di quello che ha detto, almeno nella nostra relazione”, portando chiarezza su vari fraintendimenti. Ecco i dettagli emersi dalla sua intervista, tra difficoltà di coppia e riflessioni su come affrontare una rottura sotto gli occhi dei fan.