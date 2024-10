Gaeta.it - Aggressione e rapina a Milano: tassista derubato del suo taxi dopo una corsa notturna

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un grave episodio di violenza e coinvolgimento criminoso ha avuto luogo anella notte tra sabato e domenica. Undi 38 anni, mentre era in servizio, è stato aggredito edel suo veicolo, suscitando l'attenzione delle autorità e della comunità locale. La dinamica di quanto accaduto rimarca la crescente preoccupazione per la sicurezza negli ambienti urbani, in particolare per i lavoratori di strada come i tassisti. La dinamica dell'attacco Secondo quanto riportato dalalle forze dell'ordine, l'incidente si è verificato nelle prime ore della mattina, precisamente poco prima delle 4.30. Il conducente, che aveva appena terminato una, aveva riportato due uomini, descritti come nordafricani, a piazza Duca d'Aosta, un'area affollata e ben nota aper i suoi collegamenti con la stazione Centrale.