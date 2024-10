Weekend di maltempo in Italia: il Nord-Ovest sotto attacco mentre il Sud gode di sole (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il maltempo si prepara a colpire il Nord-Ovest dell’Italia durante questo fine settimana, mentre le regioni meridionali e sulla costa adriatica potranno godere di condizioni climatiche più miti e soleggiate. Secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it, il Paese è atteso da fenomeni meteorologici intensi, ispirati da una stagione autunnale già zeppa di piogge abbondanti, iniziata ben prima del solito. L’andamento climatico attuale ha portato a una saturazione dei terreni e a fiumi straripanti, creando un contesto con molteplici criticità. Fenomeni meteorologici autunnali intensi L’autunno di quest’anno si distingue per il suo andamento climatico anomalo, che ha visto l’arrivo di piogge già dalla metà di settembre. Gaeta.it - Weekend di maltempo in Italia: il Nord-Ovest sotto attacco mentre il Sud gode di sole Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilsi prepara a colpire ildell’durante questo fine settimana,le regioni meridionali e sulla costa adriatica potrannore di condizioni climatiche più miti eggiate. Secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it, il Paese è atteso da fenomeni meteorologici intensi, ispirati da una stagione autunnale già zeppa di piogge abbondanti, iniziata ben prima del solito. L’andamento climatico attuale ha portato a una saturazione dei terreni e a fiumi straripanti, creando un contesto con molteplici criticità. Fenomeni meteorologici autunnali intensi L’autunno di quest’anno si distingue per il suo andamento climatico anomalo, che ha visto l’arrivo di piogge già dalla metà di settembre.

