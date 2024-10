Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, sabato 26 ottobre 2024 (Di sabato 26 ottobre 2024) Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 26 ottobre 2024 su Canale 5 oggi, sabato 26 ottobre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 26 ottobre 2024 su Canale 5. anticipazioni: gli ospiti Silvia Toffanin accoglie un vero simbolo della musica italiana, Ornella Vanoni, che per i suoi splendidi 90 anni si è regalata un nuovo album tutto da cantare e ballare. In studio anche la storia di Nina Sophie Rima, modella, attrice e influencer che ha fatto delle difficoltà vissute un suo punto di forza. Tpi.it - Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, sabato 26 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di sabato 26 ottobre 2024)del 26su Canale 526, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin26su Canale 5.: gliSilvia Toffanin accoglie un vero simbolomusica italiana, Ornella Vanoni, che per i suoi splendidi 90 anni si è regalata un nuovo album tutto da cantare e ballare. In studio anche la storia di Nina Sophie Rima, mo, attrice e influencer che ha fatto delle difficoltà vissute un suo punto di forza.

Beautiful - anticipazioni dal 28 ottobre al 2 novembre 2024 : Hope continua a fantasticare su Thomas - Brooke rivuole Ridge - A Beautiful fervono i preparativi per la trasferta romana. Un viaggio che vedrà Thomas e Hope impegnati fianco a fianco di una città tra le più romantiche del mondo, soprattutto per chi arriva da lontano. Il legame ‘proibito’ tra i due, insieme ai ... (Davidemaggio.it)

Palermo-Reggiana (sabato 26 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Palermo e Reggiana hanno gli stessi punti nella classifica di Serie B, situazione che se può andare bene per gli emiliani di certo non si può dire la stessa cosa per i siciliani, costruiti per andare in Serie A ma al momento a -10 dalla capolista ... (Infobetting.com)

Napoli-Lecce (sabato 26 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Per Antonio Conte la sfida contro il Lecce non è naturalmente come tutte le altre e il Napoli sfida le radici del tecnico salentino con l’obiettivo di sfruttare nuovamente una settimana nella quale le rivali per lo scudetto sono state impegnate ... (Infobetting.com)

Motherwell-Celtic (domenica 27 ottobre 2024 ore 16 : 00) : formazioni - quote - pronostici - Il Celtic è stato applaudito in patria per “l’ottima prestazione difensiva” messa in mostra a Bergamo che ha fruttato uno 0-0, ma che a parti invertite avrebbe fatto parlare di catenaccio! La squadra di Brendan Rodgers guida la classifica del ... (Infobetting.com)