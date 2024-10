Unlimitednews.it - Urso “Lavoriamo per il futuro, per cambiare la politica industriale europea”

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) MESTRE (VENEZIA) (ITALPRESS) – E’ intervenuto anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, a “2 anni di Governo Meloni. L’Italia torna a correre”, evento proposto, all’NH Laguna Palace di Venezia nel pomeriggio di sabato 26 ottobre, dalla coalizione di centro destra per celebrare i due anni del governo Meloni.ha esordito sottolineando come “l’inflazione, che quando siamo arrivati al governo due anni fa era al 12%, oggi è allo 0,7%”. “E’ scesa drasticamente l’inflazione e, al contempo, in questi due anni è cresciuto il Pil, Pil che continua a crescere anche in questo 2024 e cresce di più rispetto alle nazioni con le quali in Italia dobbiamo confrontarci, in particolare Francia e Germania – ha sottolineato -.