Cityrumors.it - Un addio assurdo e senza spiegazioni, muore giovane giocatrice di volley

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Giocava in una squadra di serie C, era la sua passione ed era conosciuta da tutti, il compagno ha tentato di salvarla Una vicenda che ha addolorato tanta gente. E’ morta una ragazza, unadi pallavolo, non famosa, ma erae piena di vita, ma se ne è andata in silenzio eun perché. Una ragazza che aveva una passione la pallavolo ma è morta in maniera anomala e(Screenshot Cityrumors.it)La gente che gli voleva bene è rimasta scioccata perché sono le classiche notizie che nessuno vorrebbe mai sentire. Era andata a farsi una doccia, non è più tornata. All’improvviso e sotto gli occhi del suo compagno che aveva avvertito dei rumori strani, si è precipitato, ma non ha potuto fare nulla. E’ dovuto restare lì a vedere Valentina, questo era il suo nome, spegnersidare una spiegazione eche abbia potuto fare nulla per salvarle la vita.