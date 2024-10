Tre giorni di prevenzione sanitaria gratuita a Sparanise (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo l'ampia partecipazione registrata a luglio, l’ASL di Caserta, in collaborazione con la Commissione Straordinaria del Comune di Sparanise, torna con un nuovo appuntamento dedicato alla prevenzione sanitaria gratuita. Dal 28 al 30 ottobre, dalle ore 9:00 alle 15:30, presso il parcheggio del Casertanews.it - Tre giorni di prevenzione sanitaria gratuita a Sparanise Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo l'ampia partecipazione registrata a luglio, l’ASL di Caserta, in collaborazione con la Commissione Straordinaria del Comune di, torna con un nuovo appuntamento dedicato alla. Dal 28 al 30 ottobre, dalle ore 9:00 alle 15:30, presso il parcheggio del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spesa sanitaria e salute : I dati rivelatori della prevenzione in Italia e le risultanze del Friuli Venezia Giulia - Facebook WhatsApp Twitter Nel 2021, la spesa sanitaria per la prevenzione in Italia ha raggiunto la cifra di 7,19 miliardi di euro, dimostrando un incremento rispetto agli anni precedenti: 6,25 miliardi nel 2020 e 5,55 miliardi nel 2019. ... (Gaeta.it)

VIDEO | Risk Sis.Ma 2024 - anche Overland all’esercitazione sanitaria : "Impegno costante per sicurezza e prevenzione" - Overland Onlus partecipa all’esercitazione sanitaria dentro la XIII Edizione Settimana della Sicurezza “Risk Sis.Ma 2024” con i nuclei TLC e UAS per il supporto alle attività di Protezione Civile Overland Onlus è orgogliosa di annunciare la sua ... (Messinatoday.it)

Nerio Alessandri : "Solo il 3% della spesa sanitaria va sulla prevenzione. La Wellness Valley un dono al territorio" - Si è svolto lunedi pomeriggio il Meeting annuale della Wellness Valley, nata 20 anni fa da una intuizione di Nerio Alessandri e promossa negli anni dalla Wellness Foundation. Si sta dimostrando un progetto lungimirante, con impatti tangibili sulla ... (Cesenatoday.it)

Visite e screening. Un ospedale in piazza : "Prevenzione sanitaria a portata di cittadino" - Domenica in piazza Aranci sarà allestito un ospedale da campo con gazebo e ambulatori medici attrezzati in cui saranno eseguiti screening diagnostici e visite mediche a titolo gratuito. I cittadini che vorranno partecipare saranno invitati a ... (Lanazione.it)