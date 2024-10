Gaeta.it - Tragico incidente a Sestu: un vigilante di 26 anni perde la vita schiacciato da un cancello

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un graveavvenuto a, nella città metropolitana di Cagliari, ha portato alla morte di un giovane addetto alla vigilanza di soli 26. La tragedia è accaduta in un’azienda situata lungo la strada statale 131 “Carlo Felice”, dove ilstava effettuando il suo consueto servizio notturno. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze esatte che hanno portato a questoevento. La dinamica dell’L’episodio fatale si è verificato in un contesto di routine, durante le ore notturne. L’addetto alla vigilanza, nel corso del suo normale turno, è stato travolto eda undell’azienda. La forza dell’impatto è stata devastante e quando i soccorsi sono giunti sul luogo dell’, dopo l’1.30 di notte, per il giovane non c’era più nulla da fare.