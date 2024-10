Anteprima24.it - Tensioni al carcere di Avellino, la Camera Penale Irpina proclama l’astensione

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio Direttivo dellapresieduta dall’avvocato Gaetano Aufiero, riunitosi in data 23.10.2024, per discutere, tra l’altro, della situazione in cui versa la casa circondariale “Antimo Graziano” di Bellizzi Irpino, preso atto del fatto che nella notte tra il 22 e il 23 ottobre scorso, come appreso da numerosi organi di stampa locale e nazionale, un giovanissimo detenuto recluso presso la predetta casa circondariale ha subito un’aggressione da parte di altri detenuti, a seguito della quale ha riportato la rottura di un braccio e la mutilazione di un orecchio. A quanto si apprende, in pericolo di vita; considerato che l’aggressione sembrerebbe essere stata preceduta da veri e propri disordini, nel corso dei quali due agenti della polizia penitenziaria sarebbero stati a loro volta picchiati e sequestrati.