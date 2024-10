Isaechia.it - Temptation Island 12, la tentatrice Sofia risponde alle accuse di Alfred e lancia una precisa insinuazione su lui e Anna: “Guarda caso ieri sera…”

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo l’inaspettata – e durissima – confessione diEkhator a proposito delle intenzioni dellaCostantini dopo la fine del programma, arriva puntuale la replica di lei. La ragazza, additata di voler mettere in scena una finta relazione per beneficiare dei riflettori del momento, si è così sfogata nelle sue Instagram Stories: Avevo piacere di trovarti là,sera, per parlarti da persona a persona, e non tramite schermi, microfoni e botta-risposta Instagram, dato che a parte il programma e le telecamere, la vita reale è quella che abbiamo vissuto fuori e sappiamo bene sia io che te cosa abbiamo vissuto e ci siamo aperti l’uno con l’altro. Ma a quanto pare ogni volta che devi dirmi le cose in faccia scappi oppure hai di meglio da fare con altre persone.