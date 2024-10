Dilei.it - Tale e Quale Show, classifica e pagelle sesta puntata: Pupo cade in basso (3), Malgioglio scappa via (8)

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sesto appuntamento con2024, che ogni venerdì sera viene seguito da oltre tre milioni di spettatori. Laè stata animata da due telefonate importanti. Prima quella di Gianni Morandi per commentare l’imitazione di Massimo Bagnato e poi quella di Katia Ricciarelli che ha non ha potuto fare a meno di scherzare sulla performance di Carmen Di Pietro. Ma a regalare pepe (e qualche polemica di troppo) alla serata anche il quarto giudice, già ospite del varietà qualche settimana fa. Il cantante 69enne ha scatenato il web con i suoi commenti pungenti e velenosi e in alcuni casi del tutto fuori luogo.in, la battuta fa infuriare tutti. Voto 3sena freni a, nel ruolo di quarto giurato insieme a Cristiano, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Il cantante, vero nome Enzo Ghinazzi, è schietto, senza peli sulla lingua.