Tajani, 'non si segnalano problemi agli italiani in Iran' (Di sabato 26 ottobre 2024) "Iran: seguiamo da vicino l'evoluzione della situazione. Ho parlato con l'Ambasciatrice a Teheran : l'ambasciata è operativa e non sono segnalati problemi ai nostri connazionali. Per le emergenze si può contattare la Sede al numero +989121035062 o l'Unità di Crisi al +39 0636225". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo gli attacchi israeliani in Iran.

