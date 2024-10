Ilrestodelcarlino.it - Svolta Recanatese: "Abbiamo carattere"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Mister, giocatori e staff ci danno dentro, per non lasciare nulla di intentato in vista del derby di domani ad Ancona ma febbrile anche il lavoro dell’equipe medica e le "ultime", in tal senso, non sono del tutto rassicuranti: "Edoardo Ferrante –i dice il dt Josè Cianni – potrebbe farcela, stringendo i denti. Accusa un affaticamento al quadricipite e ogni decisione verrà presa in extremis. Mordini invece sarà sicuramente out, ma siamo in apprensione per sapere l’entità del problema che accusa al flessore sinistro". Un forfait che si aggiunge, ovviamente, a quello di Sbaffo i cui tempi di recupero appaiono ancora incerti: i più ottimisti ipotizzano un suo ritorno per la trasferta del 10 novembre a Senigallia ma, con ogni probabilità , occorrerà attendere qualche ulteriore settimana, senza forzare eccessivamente i tempi.