Spirito di squadra | da Di Lorenzo a McTominay così fanno festa gli Azzurri

(Di sabato 26 ottobre 2024) I calciatori del Napolidopo la vittoria contro il Lecce: ecco le reazioni dagli italiani, agli stranieri del gruppo azzurro Vittoria di misura del Napoli contro il Lecce. La rete di Giovanni Diè stata decisiva ai fini del successo e del mantenimento del primo posto in classifica. Gliarrivano nel migliore dei modi al mini ciclo importante, contro Milan, Atalanta e Inter: questo è l’ottavo risultato utile di fila. E ancora una volta, la formazione ha mantenuto la porta inviolata. Un must di questo avvio stagionale. D’altronde, Antonio Conte fu chiarissimo ad inizio stagione, quando parlava di equilibrio tra attacco e difesa. Nella passata stagione, i partenopei hanno segnato poco e subito troppi gol. Per vincere titoli, bisogna essere la miglior difesa e il miglior attacco, o giù di lì.