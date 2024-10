Gaeta.it - Spaccio di droga a domicilio: arrestati due uomini nel napoletano

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo un'attenta indagine, gli agenti del commissariato di Lauro, situato nella provincia di Avellino, hanno condotto un'operazione che ha portato all'arresto di due uomini, un trentunenne e un quarantunenne provenienti da Nola, comune in provincia di Napoli. Questi individui sono stati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, attraverso un innovativo sistema di consegna a domicilio che sfruttava le piattaforme social. L'operazione evidenzia le nuove modalità di distribuzione della droga, sempre più legate alla digitalizzazione e all'accessibilità della rete. La tecnica dello spaccio tramite social Nel corso delle indagini, gli agenti hanno scoperto che i due uomini avevano creato un vero e proprio sistema per il traffico di droga, utilizzando i social network per attrarre clienti.