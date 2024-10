Oasport.it - Sollevamento pesi, Eleni Battistetti si aggiudica il bronzo di slancio nei 49 kg agli Europei Junior

(Di sabato 26 ottobre 2024) Si apre con una buona notizia la spedizione azzurra impegnata a Raszyn (in Polonia) in occasione dei Campionatie Under 23 di2024. L’unica atleta italiana in gara oggi, nella giornata inaugurale della rassegna continentale giovanile, ha conquistato infatti una non scontata meda di specialità attestandosi inoltre ai piedi del podio nella classifica di totale. Stiamo parlando di, protagonista di una buona prestazione nella categoriaes fino a 49 kg che le ha consentito di mettersi al collo ildidopo aver sollevato in terza prova 83 kg. La campionessa nazionalein carica e argentoAssoluti 2024 ha chiuso in quarta piazza nella classifica combinata con 146 kg di totale.