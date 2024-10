Oasport.it - Short track, Pietro Sighel comincia benissimo il World Tour. Ottime indicazioni anche dalle staffette

(Di sabato 26 ottobre 2024) Loha alzato il sipario sulla sua nuova epoca. Infatti la Coppa del Mondo ha passato il testimone al, il nuovo circuito internazionale che vede alcune novità rispetto al passato. Infatti da questa stagione il fine settimana di gara non prevede più la doppietta su una distanza e che permetterà agli atletidi gareggiare nelle varie specialità . Proprio per questo motivoha preso parte ai 500, 1000 e 1500 metri ed è stata una prima giornata davvero eccellente per il trentino. Nei 500 metri l’azzurro non aveva assolutamente una batteria semplice, masi è imposto davanti al sudcoreano Park Ji Won e al cinese Liu Shaolin, quest’ultimo obbligato ai ripescaggi, dove troverÃThomas Nadalini e Lorenzo Previtali. Nei 1000 altro successo in batteria per il trentino, che ha battuto il cinese Liu Shaoang.