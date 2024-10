Sport.quotidiano.net - Serie B. Corini indica la retta via: "Voglio una Cremonese convinta e senza ansia»

(Di sabato 26 ottobre 2024) Festeggiato l’esordio sulla panchina dellacon la preziosa vittoria in casa della Juve Stabia, Eugenioè chiamato a presentarsi in modo vincente anche al pubblico dello Zini. Sul fronte opposto oggi, alle ore 15, ci sarà una Salernitana da prendere con le molle, ma il nuovo tecnico grigiorosso, pur mantenendo i piedi ben piantati per terra, crede nella possibilità di dare continuità al lavoro iniziato con il suo arrivo a Cremona: "Non dobbiamo farci prendere dall’di voler vincere a tutti i costi. Bisognerà giocare con la consapevolezza di quello che vogliamo fare e che abbiamo preparato. Abbiamo una grande occasione per centrare la seconda vittoria (non accade da marzo - ndr) e per dare valore al successo in trasferta. Sappiamo quanto conta questa partita, sia per la classifica che per dare continuità alle prestazioni.