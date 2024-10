Sergio Castellitto: “Bello se il Papa vedesse Conclave” (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Sarebbe Bello se il Papa vedesse ‘Conclave'”. E cosa direbbe? “Non mi permetto di entrare dentro la sua testa”. Così Sergio Castellitto sul red carpet di ‘Conclave’, presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma. Dal regista premio Oscar Edward Berger, il film trasporta lo spettatore in uno degli eventi più misteriosi e segreti del mondo: l’elezione di un nuovo Papa. Dopo la morte improvvisa dell’amato e compianto Papa, il Cardinale Lawrence (Ralph Fiennes) è incaricato di dirigere questo delicato processo. Una volta che i leader più potenti della Chiesa Cattolica si riuniscono e si chiudono nelle segrete sale del Vaticano, Lawrence si ritrova intrappolato in una rete di intrighi, tradimenti e giochi di potere. Un oscuro segreto viene alla luce, minacciando di scuotere le fondamenta stesse della Chiesa. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Sarebbese il'”. E cosa direbbe? “Non mi permetto di entrare dentro la sua testa”. Cosìsul red carpet di ‘’, presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma. Dal regista premio Oscar Edward Berger, il film trasporta lo spettatore in uno degli eventi più misteriosi e segreti del mondo: l’elezione di un nuovo. Dopo la morte improvvisa dell’amato e compianto, il Cardinale Lawrence (Ralph Fiennes) è incaricato di dirigere questo delicato processo. Una volta che i leader più potenti della Chiesa Cattolica si riuniscono e si chiudono nelle segrete sale del Vaticano, Lawrence si ritrova intrappolato in una rete di intrighi, tradimenti e giochi di potere. Un oscuro segreto viene alla luce, minacciando di scuotere le fondamenta stesse della Chiesa.

