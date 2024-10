Sara uccisa in casa a 18 anni, svolta nel caso: chi ha confessato (Di sabato 26 ottobre 2024) Una ragazza di 18 anni, Sara Centelleghe, è stata uccisa nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2024. Il corpo è stato trovato da un’amica oggi all’alba in una palazzina in via Nazionale 142, in zona Portici, a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane è stata accoltellata. I carabinieri hanno scortato in caserma un uomo che avrebbe confessato il delitto di Sara Centelleghe: chi è il presunto killer. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Lutto nella musica italiana, addio a una voce storica Leggi anche: Meteo, le previsioni della prossima settimana: incubo “gelo” Il corpo di Sara trovato in casa Al momento dell’omicidio, la Sara si trovava nel suo appartamento con un’amica. Secondo una prima ricostruzione, attorno all’1:15 l’amica sarebbe scesa per andare a comprare bevande a un distributore automatico. Tvzap.it - Sara uccisa in casa a 18 anni, svolta nel caso: chi ha confessato Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una ragazza di 18Centelleghe, è statanella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2024. Il corpo è stato trovato da un’amica oggi all’alba in una palazzina in via Nazionale 142, in zona Portici, a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane è stata accoltellata. I carabinieri hanno scortato in caserma un uomo che avrebbeil delitto diCentelleghe: chi è il presunto killer. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Lutto nella musica italiana, addio a una voce storica Leggi anche: Meteo, le previsioni della prossima settimana: incubo “gelo” Il corpo ditrovato inAl momento dell’omicidio, lasi trovava nel suo appartamento con un’amica. Secondo una prima ricostruzione, attorno all’1:15 l’amica sarebbe scesa per andare a comprare bevande a un distributore automatico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sara Centelleghe - 18 anni - uccisa a coltellate a Bergamo : le indagini serrate e l’arresto del vicino di casa - Diciottenne uccisa in casa a Bergamo: è stato arrestato il vicino di casa coetaneo dopo ore di interrogatorio in caserma. Per i carabinieri ci sono “concordanti indizi di colpevolezza”. E per questo hanno arrestato il diciannovenne di origine ... (Notizie.com)

Sara Centelleghe uccisa a 18 anni - l'amico 19enne arrestato per omicidio volontario : «Portato via in manette» - Un giovane di origini indiana è attualmente interrogato in caserma in merito all'omicidio di Sara Centelleghe, studentessa che avrebbe compiuto 19 anni tra pochi giorni e uccisa nella... (Leggo.it)

Sara Centelleghe uccisa a 18 anni - l'amico 19enne portato via in manette : «Interrogato per ore - prime ammissioni» - Un giovane di origini indiana è attualmente interrogato in caserma in merito all'omicidio di Sara Centelleghe, studentessa che avrebbe compiuto 19 anni tra pochi giorni e uccisa nella... (Leggo.it)

Sara Centelleghe uccisa a 18 anni - un amico 19enne interrogato per ore : «Ci sono le prime ammissioni». Chi è lui - Un giovane è attualmente interrogato in caserma in merito all'omicidio di Sara Centelleghe, studentessa che avrebbe compiuto 19 anni tra pochi giorni e uccisa nella notte... (Leggo.it)