Rugby serie B: affrontano il Botticino e il Rovato. Emil Banca e Pieve vanno a caccia di un altro successo (Di sabato 26 ottobre 2024) Due vittorie nell’ultimo turno, ma anche una prossima giornata che si annuncia importante e decisamente avvincente. Il campionato di serie B di Rugby è iniziato in maniera decisamente positiva per entrambe le formazioni bolognesi. L’Emil Banca di coach Francesco Brolis è al momento 2 su 2 confermando da subito quelle che sono le ambizioni di alta classifica. Dopo la vittoria all’esordio a Sondrio è arrivato il successo, anche se senza bonus con Bergamo, frutta della straordinaria prova balistica del mediano di apertura Chico, ma anche della solidità di una squadra che ha una linea di trequarti di assoluto valore e sta trovando qualità anche da un pacchetto di mischia forse numericamente lunghissimo, ma di sicuro affidamento. Sport.quotidiano.net - Rugby serie B: affrontano il Botticino e il Rovato. Emil Banca e Pieve vanno a caccia di un altro successo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Due vittorie nell’ultimo turno, ma anche una prossima giornata che si annuncia importante e decisamente avvincente. Il campionato diB diè iniziato in maniera decisamente positiva per entrambe le formazioni bolognesi. L’di coach Francesco Brolis è al momento 2 su 2 confermando da subito quelle che sono le ambizioni di alta classifica. Dopo la vittoria all’esordio a Sondrio è arrivato il, anche se senza bonus con Bergamo, frutta della straordinaria prova balistica del mediano di apertura Chico, ma anche della solidità di una squadra che ha una linea di trequarti di assoluto valore e sta trovando qualità anche da un pacchetto di mischia forse numericamente lunghissimo, ma di sicuro affidamento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rugby serie C1. La Essepigi Techfem fa sul serio : espugnata Macerata - ora Ancona - E’ ancora vincente in trasferta la Essepigi Techfem Fano Rugby che dopo aver espugnato per 22-7 il campo della Dinamis Falconara, si è presa 5 punti anche a Macerata, imponendosi per 40-8 sui padroni di casa nella seconda giornata del girone ... (Sport.quotidiano.net)

Rugby serie A. Fiorini : passi avanti ma niente punti. Coach Martino : "A Valpolicella segnali di ripresa» - La Fiorini Pesaro Rugby a Valpolicella guadagna un punto. Al termine di un match combattuto i kiwi giallorossi si accontentano del punto di bonus difensivo. È Valpolicella infatti ad aggiudicarsi la vittoria della seconda giornata del campionato ... (Sport.quotidiano.net)

Campionato maschile Serie A1 di rugby : Petrarca Rugby vs Parabiago Rugby - Nonostante l'avvio lento nel Campionato di Rugby Serie A1 2024/2025, ecco la seconda partita casalinga della Regular Season. Il Petrarca Rugby di Serie A1 incontra a Padova domenica 27 ottobre 2024 alle ore 14:30 allo Stadio M. Geremia, in via G. ... (Padovaoggi.it)

Campionato serie C - continua la marcia vincente dell'Appia Rugby Brindisi - BRINDISI - Continua la marcia vincente dell'Appia Rugby Brindisi che ieri, tra le mura amiche di Sant'Elia, nel match di ritorno del mini-girone previsto per la prima fase regionale del campionato di serie C, si è imposta sulla Gorima Trepuzzi con ... (Brindisireport.it)